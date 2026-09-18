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18.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Nachmittag nordwärts

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 125,23 GBP.

AstraZeneca
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 125,23 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'682 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 125,96 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,60 GBP. Bisher wurden heute 1'680'124 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,89 Prozent.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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