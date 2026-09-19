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Der erste Eindruck zählt 19.09.2026 07:04:00

Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen

Tipp fürs Bewerbungsgespräch: Diese Farbe lässt Bewerber intelligent, effizient und seriös aussehen

Innerhalb eines Vorstellungsgespräches ist der erste Eindruck von unabdingbarer Wichtigkeit. Gerade deshalb sollte die Garderobe entsprechend ausgewählt werden. Hier erfahren Bewerber, wie sie die passende Farbe für ihr Bewerbungsgespräch auswählen - und um welche Farben sie einen grossen Bogen machen sollten.

Selbstverständlich stehen in einem Vorstellungsgespräch die Kompetenzen, das Fachwissen und die Persönlichkeit des Bewerbers mehr im Vordergrund als das Outfit. Mit der richtigen Farbauswahl und einem positiven ersten Eindruck kann man sich aber einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Diese Farben sind ein rotes Tuch in Bewerbungsgesprächen

Dem Fashion-Portal "Glamour.de" zufolge, sollte auf die Farbe Rot hinsichtlich der Farbauswahl der Kleidung für das Vorstellungsgespräch eher verzichtet werden - insbesondere, wenn man sich nicht für eine Führungsposition bewirbt. Einerseits stehe Rot zwar für "Power und Leidenschaft", andererseits vermittle die Farbe aber auch "Gefahr und Aggression". Laut "Glamour.de" sei es daher nicht verwunderlich, wenn der Personalverantwortliche einen für "grossspurig und rebellisch" hält, wenn man komplett in Rot gekleidet zum Vorstellungsgespräch erscheint.

Ebenso negative Assoziationen seien mit den Farben Braun und Orange verbunden. Braun strahle "Glamour.de" nach zwar zum einen "Ruhe und Zuverlässigkeit" aus, auf der anderen Seite wirke es aber "altmodisch und träge". Wer einen innovativen, modernen Zeitgeist verkörpern möchte, treffe demnach mit Braun nicht die richtige Farbauswahl. Orange werde von vielen Personalern als zu unprofessionell und zu verspielt wahrgenommen, so das Fashion-Portal.

Mit diesen Farben trifft man immer die richtige Wahl

Blau sei die sicherste Farbauswahl und ideal für einen anständigen ersten Eindruck. Der Farbe Blau werde nachgesagt, sie vermittle Intelligenz, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Effizienz. Ausserdem strahlen dunkle Blautöne Autorität aus, heisst es bei "Karrierebibel". Ähnlich verhält es sich mit Schwarz, das von "Karrierebibel" als autoritär und "enorm kraftvoll" beschrieben wird. Besonders bei Führungspositionen oder Managementposten sei diese Farbe eine sichere Bank. Hinsichtlich schwarzer Kleidung beim Vorstellungsgespräch rät "Glamour.de", zusätzlich mit farbigen Accessoires die eigene Persönlichkeit und Individualität hervorzuheben. Ebenso gerne gewählt wird Grau, was oftmals mit Sicherheit, Logik, analytischem Denken und Erfahrung assoziiert werde.

Persönlichkeit, Kompetenzen und Vorbereitung bleiben das A und O

Nichtsdestotrotz geht es im Vorstellungsgespräch im Kern darum, von den eigenen Kompetenzen und der Persönlichkeit zu überzeugen und einen Mehrwert aufzuzeigen. Die richtige Farbauswahl kann dabei in eine erste richtige Richtung manövrieren, aber die Vorbereitung und die Überzeugungsarbeit innerhalb des Gespräches sind letztlich die Komponenten, die entscheidend sind. Leistet man sich hier einen Fauxpas, kann selbst die beste Farbe und die richtige Garderobe dies nicht mehr aufwiegen.

Philipp Beisswanger, Redaktion finanzen.ch

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