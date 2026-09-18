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18.09.2026 12:26:16
Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht Verluste
Der FTSE 100 erleidet aktuell Verluste.
Am Freitag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.65 Prozent schwächer bei 10’746.07 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.182 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.003 Prozent auf 10’815.79 Punkte an der Kurstafel, nach 10’816.14 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’729.27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’815.94 Punkten lag.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0.893 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’728.04 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’399.70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9’228.11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.99 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit IG Group (+ 2.13 Prozent auf 13.43 GBP), Fresnillo (+ 1.80 Prozent auf 30.58 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1.49 Prozent auf 140.26 GBP), AstraZeneca (+ 0.82 Prozent auf 125.30 GBP) und Pearson (+ 0.71 Prozent auf 12.12 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Airtel Africa (-9.03 Prozent auf 3.24 GBP), Coca-Cola HBC (-5.47 Prozent auf 43.58 GBP), BT Group (-4.35 Prozent auf 1.99 GBP), Vodafone Group (-4.29 Prozent auf 1.26 GBP) und Next (-3.93 Prozent auf 143.33 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 54’514’523 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 301.133 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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