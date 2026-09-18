Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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18.09.2026 12:26:16
Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag
Der STOXX 50 zeigt sich derzeit in Rot.
Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.46 Prozent auf 5’338.24 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0.101 Prozent fester bei 5’368.11 Punkten in den Handel, nach 5’362.67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’368.11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’334.27 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.145 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’471.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’342.10 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 4’594.33 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.69 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.91 Prozent auf 81.04 CHF), Roche (+ 0.86 Prozent auf 364.30 CHF), AstraZeneca (+ 0.82 Prozent auf 125.30 GBP), Rheinmetall (+ 0.75 Prozent auf 1’023.80 EUR) und UBS (+ 0.72 Prozent auf 42.19 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Deutsche Telekom (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), Nestlé (-2.26 Prozent auf 76.56 CHF), Allianz (-1.64 Prozent auf 443.70 EUR), Enel (-1.59 Prozent auf 8.92 EUR) und SAP SE (-1.54 Prozent auf 185.10 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 13’755’285 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 538.121 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.76 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6.59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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