Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.05 Prozent auf 6’483.68 Punkte nach unten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.491 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.109 Prozent auf 6’493.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’486.70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 6’518.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’483.47 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.93 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’412.68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’869.63 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 5’249.59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.82 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’518.99 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 4.00 Prozent auf 50.18 EUR), Rheinmetall (+ 2.32 Prozent auf 1’228.60 EUR), SAP SE (+ 1.64 Prozent auf 170.12 EUR), Deutsche Börse (+ 1.29 Prozent auf 267.90 EUR) und BASF (+ 0.71 Prozent auf 50.80 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Infineon (-4.54 Prozent auf 60.83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.29 Prozent auf 56.40 EUR), Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR), Siemens Energy (-1.30 Prozent auf 148.90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.04 Prozent auf 47.71 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’540’656 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 547.139 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch