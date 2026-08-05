Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag freundlich

Am Mittwoch verbucht der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0.22 Prozent auf 6’500.98 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.491 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.109 Prozent stärker bei 6’493.77 Punkten in den Handel, nach 6’486.70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’518.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’476.35 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 2.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’412.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’869.63 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’249.59 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11.12 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’518.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3.09 Prozent auf 49.74 EUR), SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR), Rheinmetall (+ 2.23 Prozent auf 1’227.60 EUR), Deutsche Börse (+ 1.81 Prozent auf 269.30 EUR) und Eni (+ 0.97 Prozent auf 23.47 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-5.76 Prozent auf 60.05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.78 Prozent auf 55.54 EUR), Deutsche Telekom (-1.15 Prozent auf 27.53 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.00 Prozent auf 47.73 EUR) und UniCredit (-0.79 Prozent auf 84.90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3’885’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 547.139 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch