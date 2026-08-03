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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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05.08.2026 18:33:59

Boeing Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "historisch hohe Juli-Auslieferungen" des Massenflugzeugs 737. Bei dem größeren Modell 787 sei die Auslieferungszahl zurück bei acht Stück./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 11:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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