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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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16.07.2026 12:33:56

ASML NV Overweight

ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen und Prognosen von 1900 auf 2100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Märkte müssten realisieren, dass der Ausrüster der Halbleiterindustrie auf eine andere Art und Weise Prognosen stelle als früher, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen die Schätzungen für die Produktionskapazitäten 2027 noch einmal nach oben schraubt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 23:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Sandeep Deshpande 		KGV*:
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