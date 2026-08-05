ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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05.08.2026 09:28:37
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.
Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.31 Prozent fester bei 6’506.98 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.491 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.109 Prozent auf 6’493.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’486.70 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’518.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’493.77 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2.29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 6’412.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’869.63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 5’249.59 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.22 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’518.99 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3.88 Prozent auf 156.72 EUR), Bayer (+ 3.44 Prozent auf 49.91 EUR), Rheinmetall (+ 1.43 Prozent auf 1’218.00 EUR), BASF (+ 1.27 Prozent auf 51.08 EUR) und Siemens (+ 0.90 Prozent auf 290.05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-5.60 Prozent auf 60.15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.14 Prozent auf 57.06 EUR), Deutsche Telekom (-0.47 Prozent auf 27.72 EUR), UniCredit (-0.26 Prozent auf 85.36 EUR) und Eni (-0.24 Prozent auf 23.19 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 555’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 547.139 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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