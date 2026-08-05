Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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05.08.2026 17:58:13
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone
Der Euro STOXX 50 zeigte sich letztendlich wenig bewegt.
Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 6’477.60 Punkten ab. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.491 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.109 Prozent auf 6’493.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’486.70 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’518.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’475.67 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1.83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 6’412.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5’869.63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 5’249.59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10.72 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’518.99 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2.01 Prozent auf 49.22 EUR), Deutsche Börse (+ 1.70 Prozent auf 269.00 EUR), adidas (+ 1.46 Prozent auf 163.00 EUR), SAP SE (+ 1.12 Prozent auf 169.26 EUR) und Eni (+ 0.97 Prozent auf 23.47 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5.71 Prozent auf 60.08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.71 Prozent auf 55.58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.97 Prozent auf 47.26 EUR), Deutsche Telekom (-1.54 Prozent auf 27.42 EUR) und BMW (-1.43 Prozent auf 59.10 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’610’647 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 547.139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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