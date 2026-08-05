SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
94.72CHF
-1.30CHF
-1.35 %
18:00:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.08.2026 17:55:55
SpaceX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Weltraum- und KI-Konzern mache an allen Fronten solide Fortschritte, schrieb John C. Hodulik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleich zu Beginn der Börsenstory setze das Unternehmen mit starken Ergebnissen eine Duftmarke./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 210.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 115.57
|
Abst. Kursziel*:
81.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 110.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
90.74%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SpaceX
|
20:03
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18:00
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt (finanzen.ch)
|
18:00
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
17:08
|SpaceX-Fantasie inklusive: Warum die Alphabet-Aktie einen zweiten Blick wert ist (finanzen.ch)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
14:39