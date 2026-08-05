Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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Vonovia SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr sei von einer soliden operativen Entwicklung geprägt gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem wegen gestiegener Refinanzierungskosten senkte der Experte jedoch etwas seine Schätzungen. Er erwähnte, dass er nun am unteren Ende der Managementprognosen liege./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Kaufen
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
21.14 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
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