Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Geschäftszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,30 Euro belassen. Die Jahreszielspanne für das operative Ergebnis (FFO 1) habe der Gewerbeimmobilien-Spezialist wegen des Beteiligungsausbaus der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien nach oben hin eingeengt, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Kennziffer aber wegen gestiegener Finanzierungskosten zurückgegangen. Das vergleichbare Wachstum habe sich verlangsamt und die Büro-Leerstandsquote sei nach oben gegangen. Die meisten Sorgen mache die Verschuldung./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1.30 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
1.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
1.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.03%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.52
|2.42%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Overweight
|12:07
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|12:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|12:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Diageo Neutral
|11:38
|
UBS AG
easyJet Neutral
|11:37
|
UBS AG
Prosus Buy
|11:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy