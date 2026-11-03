Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,40 auf 1,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschwert werden./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1.48 €
|
Abst. Kursziel*:
1.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.04%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|XETRA-Handel Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten (finanzen.net)
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.36
|3.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:07
|
UBS AG
Deutsche Börse Neutral
|14:04
|
Barclays Capital
Apple Underweight
|14:04
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|14:02
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform
|13:38
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|13:36
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|13:33
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform