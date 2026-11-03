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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

1.40
CHF
0.08
CHF
6.05 %
14:44:27
SWX
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03.11.2026 12:26:09

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
1.34 CHF -0.89%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aroundtown von 2,40 auf 1,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler reduzierte in einer Branchenstudie am Dienstag die Schätzungen für den europäischen Immobiliensektor wegen gestiegener Marktzinsen. Diese bedeuteten höhere Finanzierungskosten für die Unternehmen. Die Bewertungen der Portfolios dürften sinken und Verkäufe erschwert werden./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1.48 € 		Abst. Kursziel*:
1.42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.04%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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