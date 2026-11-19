Am Donnerstag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.58 Prozent höher bei 30’052.42 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 338.372 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.471 Prozent auf 30’019.21 Punkte an der Kurstafel, nach 29’878.63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29’986.63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30’191.31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 2.09 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’513.26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’822.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 28’656.56 Punkte.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.99 Prozent ein. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6.18 Prozent auf 33.85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.49 Prozent auf 51.10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.49 Prozent auf 111.80 EUR), Siltronic (+ 4.26 Prozent auf 57.50 EUR) und DEUTZ (+ 3.33 Prozent auf 7.92 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-2.63 Prozent auf 12.22 EUR), TAG Immobilien (-2.02 Prozent auf 11.17 EUR), RTL (-1.62 Prozent auf 30.30 EUR), K+S (-1.57 Prozent auf 12.57 EUR) und Aroundtown SA (-1.46 Prozent auf 1.62 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’240’996 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38.740 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch