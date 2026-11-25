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25.11.2026 09:26:00
Avolta-Aktie im Plus: Zehnjähriger Vertrag stärkt Gastronomiegeschäft in Nashville
Avolta baut das Gastronomiegeschäft am internationalen Flughafen Nashville weiter aus.
Neue Gastronomiekonzepte am Flughafen Nashville
Dabei würden in den Flughafenbereichen A und C neue Standorte der Gastronomiekonzepte "Hawkers Asian Street Food" und "Turkey and the Wolf" aufgebaut, hiess es weiter. Die Konzepte sollen den lokalen Charakter des Flughafens prägen und Reisenden einen Einblick in die kulinarische Kultur der Stadt bieten.
An der SIX tendiert die Avolta-Aktie zeitweise 1,25 Prozent im Plus bei 48,72 Franken.
Basel (awp)
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