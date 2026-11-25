Neue Gastronomiekonzepte am Flughafen Nashville

Avolta baut über ihre Tochtergesellschaft Hmshost das Gastronomiegeschäft am internationalen Flughafen Nashville aus. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.

Dabei würden in den Flughafenbereichen A und C neue Standorte der Gastronomiekonzepte "Hawkers Asian Street Food" und "Turkey and the Wolf" aufgebaut, hiess es weiter. Die Konzepte sollen den lokalen Charakter des Flughafens prägen und Reisenden einen Einblick in die kulinarische Kultur der Stadt bieten.

An der SIX tendiert die Avolta-Aktie zeitweise 1,25 Prozent im Plus bei 48,72 Franken.

Basel (awp)