Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
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Aroundtown SA Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizieren die Experten fallende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028. Sie reduzierten die Nettobuchwerte um mehr als 40 Prozent. Hohe Kapitalkosten und ein hoher Verschuldungsgrad seien Herausforderungen für die Immobiliengruppe, hieß es in einer Studie am Montag./bek/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Sell
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1.30 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.10.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Aroundtown SA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September (finanzen.net)
|
28.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Aroundtown SA
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1.32
|-6.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:39
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Neutral
|13:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Aroundtown Sell
|13:07
|
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Microsoft Outperform
|13:07
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Oracle Sector Perform
|13:07
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RBC Capital Markets
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|13:06
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DHL Group Overweight
|13:05
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