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Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

1.32
CHF
-0.08
CHF
-5.99 %
14:10:23
SWX
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12.10.2026 13:20:54

Aroundtown SA Sell

Aroundtown
1.32 CHF -3.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizieren die Experten fallende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028. Sie reduzierten die Nettobuchwerte um mehr als 40 Prozent. Hohe Kapitalkosten und ein hoher Verschuldungsgrad seien Herausforderungen für die Immobiliengruppe, hieß es in einer Studie am Montag./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Aroundtown SA Sell
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1.30 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
1.42 € 		Abst. Kursziel*:
-8.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
1.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.58%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:20 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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