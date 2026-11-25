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25.11.2026 09:30:40
Aroundtown-Aktie fester: Immobilienkonzern hebt Gewinnprognose für 2026 an
Aroundtown ist nach den ersten neun Monaten etwas optimistischer das Gesamtjahr.
Im Gesamtjahr rechnet Aroundtown nun mit einem operativen Gewinn FFO I zwischen 285 und 305 Millionen Euro anstatt 275 bis 305 Millionen. Je Aktie soll der FFO nun bei 0,26 bis 0,27 Euro landen anstatt bei 0,24 bis 0,27 Euro.
Im Neunmonatszeitraum erwirtschaftete Aroundtown einen FFO I von 215 Millionen Euro, ein Rückgang von 3 Prozent zum Vorjahr. Den Angaben zufolge war dies vor allem getrieben durch höhere Finanzierungskosten und wurde nur zum Teil kompensiert durch den Beitrag der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP). Je Aktie betrug der FFO I 0,19 Euro nach 0,20 ein Jahr zuvor, wobei das Aktienrückkaufprogramm den Rückgang begrenzt habe.
Der Gewinn nach Steuern sank auf 332 Millionen Euro von 882 Millionen, unter anderem wegen eines niedrigeren Ergebnisses der Portfoliobewertung zum Halbjahr sowie eines positiven Steuereffekts im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 0,12 Euro.
Die Nettomieteinnahmen lagen bei 884 Millionen Euro stabil zum Vorjahreswert von 886 Millionen. Auf vergleichbarer Fläche stieg das Mietwachstum um 2,6 Prozent.
Das bereinigte EBITDA betrug 754 Millionen Euro, ein Anstieg von 1 Prozent. Der vielbeachtete Verschuldungsgrad LTV betrug 45 Prozent Ende September.
Aroundtown sieht Einmalgewinn von über 1 Mrd Euro bei Erwerb LEG-Anteil
Aroundtown rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der 24,98-prozentigen Beteiligung am Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern LEG.
Die Aktien seien durch die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) "mit einem erheblichen Abschlag auf den Buchwert erworben worden", teilte der Luxemburger MDAX-Konzern mit.
Aroundtown bestätigte, dass der Konzern die LEG-Beteiligung als Finanzinvestition ansieht und dass diese nach Finanzierungskosten zu einem FFO-I-Zuwachs von rund 20 Prozent führen dürfte. Unterstützt werde dies durch die stabilen und wiederkehrenden Dividenden von LEG. Die volle Auswirkung über eine gesamte Periode hinweg werde sich im kommenden Geschäftsjahr zeigen. LEG zähle mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den grössten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands und werde den Anteil des Wohnimmobiliensegments bei Aroundtown signifikant erhöhen. Aroundtown bekräftigte, dass das Unternehmen seinen LEG-Anteil nach eigenem Ermessen opportunistisch auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken kann. Ebenso kann er die Investition je nach Marktbedingungen jederzeit ganz oder teilweise veräussern.
Die LEG-Investition ergänze eine Reihe wertsteigernder Massnahmen bei Aroundtown im Laufe des Jahres 2026. Unter anderem hat Aroundtown seinen Anteil an GCP auf 85 Prozent erhöht von 62,5 Prozent.
Anleger begrüssten die Neuigkeiten via XETRA zuletzt mit einem Plus von 2,71 Prozent auf 1,629 Euro.
DOW JONES
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