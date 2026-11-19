Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.09 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32.404 Aroundtown SA-Papiere. Die gehaltenen Aroundtown SA-Aktien wären am 18.11.2026 53.34 EUR wert, da der Schlussstand 1.65 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 46.66 Prozent.

Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 1.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch