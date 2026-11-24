Am Dienstag verliert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.08 Prozent auf 28’980.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 324.195 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.010 Prozent auf 29’293.23 Punkte an der Kurstafel, nach 29’296.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 28’858.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’371.74 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 29’876.31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32’031.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28’618.54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6.45 Prozent zurück. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 4.66 Prozent auf 24.26 EUR), Ströer SE (+ 3.87 Prozent auf 38.12 EUR), RENK (+ 3.45 Prozent auf 32.39 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.32 Prozent auf 75.00 EUR) und IONOS (+ 2.21 Prozent auf 34.30 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-11.80 Prozent auf 28.26 EUR), Aurubis (-11.03 Prozent auf 112.90 EUR), Salzgitter (-9.52 Prozent auf 42.20 EUR), JENOPTIK (-4.99 Prozent auf 34.26 EUR) und Siltronic (-4.48 Prozent auf 52.20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’936’970 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38.303 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.28 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch