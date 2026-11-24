easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
easyJet Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Easyjet nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Graham Hunt am Mittwoch. Für die Wintersaison hätten sich die Briten weniger stark gegen Währungsschwankungen abgesichert als die Konkurrenz. Einen detaillierten Ausblick auf das neue Jahr habe es angesichts der anstehenden Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo nicht gegeben./rob/gl/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Hold
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7.15 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
12:29
|easyJet Aktie News: easyJet behauptet sich am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
24.11.26
|easyJet Aktie News: Anleger greifen bei easyJet am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
24.11.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7.43
|-0.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Overweight
|12:07
|
JP Morgan Chase & Co.
L'Oréal Neutral
|12:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|12:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Diageo Neutral
|11:38
|
UBS AG
easyJet Neutral
|11:37
|
UBS AG
Prosus Buy
|11:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy