MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Aroundtown SA-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Aroundtown SA-Papier bei 3.95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investierten, hätten nun 2’530.492 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’215.80 EUR, da sich der Wert eines Aroundtown SA-Anteils am 11.11.2026 auf 1.67 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 57.84 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA bezifferte sich zuletzt auf 1.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch