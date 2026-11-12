Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.09 Prozent höher bei 31’103.70 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 348.061 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.155 Prozent fester bei 31’122.85 Punkten in den Handel, nach 31’074.69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’216.27 Punkte, das Tagestief hingegen 31’103.70 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1.58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30’104.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der MDAX noch bei 32’335.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der MDAX mit 29’573.63 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0.400 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit freenet (+ 2.94 Prozent auf 24.50 EUR), TAG Immobilien (+ 2.11 Prozent auf 11.64 EUR), LEG Immobilien (+ 1.69 Prozent auf 50.50 EUR), Aroundtown SA (+ 1.68 Prozent auf 1.69 EUR) und Talanx (+ 1.53 Prozent auf 132.90 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.17 Prozent auf 50.35 EUR), AIXTRON SE (-3.09 Prozent auf 33.23 EUR), Siltronic (-3.04 Prozent auf 55.90 EUR), JENOPTIK (-2.36 Prozent auf 37.30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.73 Prozent auf 113.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 263’672 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41.665 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch