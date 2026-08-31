LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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31.08.2026 12:26:21
XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus
Der MDAX verbucht am Montagmittag Verluste.
Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.39 Prozent auf 32’901.66 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 365.753 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.365 Prozent auf 32’909.22 Punkte an der Kurstafel, nach 33’029.91 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 32’829.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’936.00 Zähler.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 33’352.83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’286.90 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 4.14 Prozent auf 15.09 EUR), AUMOVIO (+ 1.80 Prozent auf 36.75 EUR), Schaeffler (+ 1.59 Prozent auf 7.65 EUR), Evonik (+ 1.44 Prozent auf 19.06 EUR) und TRATON (+ 1.43 Prozent auf 38.32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-3.59 Prozent auf 1.90 EUR), TAG Immobilien (-2.74 Prozent auf 12.76 EUR), LEG Immobilien (-2.35 Prozent auf 49.02 EUR), Sartorius vz (-2.25 Prozent auf 247.80 EUR) und KION GROUP (-1.95 Prozent auf 44.20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’102’965 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41.031 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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|12.08.26
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|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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