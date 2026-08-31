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LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

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Index-Performance 31.08.2026 12:26:21

XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus

XETRA-Handel MDAX am Montagmittag im Minus

Der MDAX verbucht am Montagmittag Verluste.

LEG Immobilien
46.08 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.39 Prozent auf 32’901.66 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 365.753 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.365 Prozent auf 32’909.22 Punkte an der Kurstafel, nach 33’029.91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32’829.78 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’936.00 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, den Wert von 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 33’352.83 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’286.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.20 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 4.14 Prozent auf 15.09 EUR), AUMOVIO (+ 1.80 Prozent auf 36.75 EUR), Schaeffler (+ 1.59 Prozent auf 7.65 EUR), Evonik (+ 1.44 Prozent auf 19.06 EUR) und TRATON (+ 1.43 Prozent auf 38.32 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-3.59 Prozent auf 1.90 EUR), TAG Immobilien (-2.74 Prozent auf 12.76 EUR), LEG Immobilien (-2.35 Prozent auf 49.02 EUR), Sartorius vz (-2.25 Prozent auf 247.80 EUR) und KION GROUP (-1.95 Prozent auf 44.20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’102’965 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41.031 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’266.60 13.91 S4BTCU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’352.63 31.08.2026 13:24:30
Long 13’790.57 19.73 SEBAGU
Long 13’481.69 13.98 SGBWIU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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