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MDAX im Fokus 31.08.2026 15:58:03

Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Montagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag leichter

Der MDAX notiert heute im Minus.

LEG Immobilien
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Um 15:40 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0.43 Prozent auf 32’887.27 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 365.753 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.365 Prozent auf 32’909.22 Punkte an der Kurstafel, nach 33’029.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 32’829.78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’937.80 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, notierte der MDAX bei 33’352.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, lag der MDAX bei 30’286.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6.16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3.86 Prozent auf 15.05 EUR), AUMOVIO (+ 2.35 Prozent auf 36.95 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.95 Prozent auf 40.70 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.83 Prozent auf 94.80 EUR) und TRATON (+ 1.64 Prozent auf 38.40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Aroundtown SA (-3.14 Prozent auf 1.91 EUR), TAG Immobilien (-3.13 Prozent auf 12.71 EUR), LEG Immobilien (-2.15 Prozent auf 49.12 EUR), HENSOLDT (-2.06 Prozent auf 85.40 EUR) und TUI (-1.80 Prozent auf 7.09 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’139’410 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41.031 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
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