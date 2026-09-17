Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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17.09.2026 15:34:00
Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich
Boeing muss sich bei seinem verspäteten Grossraumjet 777X auf weitere Verzögerungen einstellen.
Boeing wartet auf Zulassung der GE9X-Triebwerke
An den Turbinen vom Typ GE9X hatten sich bestimmte Dichtungen als nicht haltbar genug herausgestellt. Laut einem Sprecher von GE Aerospace ist die Ursache inzwischen erkannt. Das Unternehmen habe schon im August die ersten Einheiten mit verbesserten Dichtungen ausgeliefert und sehe einer Inbetriebnahme im Jahr 2027 erwartungsvoll entgegen. Erstkundin der 777X ist die Lufthansa. Die Gesellschaft wartet schon seit Jahren auf die Lieferung der Maschinen.
So reagiert die Boeing-Aktie
Die Boeing-Aktie reagierte im späten US-Handel mit einem Kursrutsch auf die Neuigkeiten und ging am Mittwoch mit einem Minus von 3,7 Prozent aus dem Tag. Am Donnerstag verliert sie an der NYSE zeitweise 0,26 Prozent auf 201,66 US-Dollar.
ARLINGTON/NEW YORK (awp international)
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