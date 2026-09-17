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Energiesicherheit 17.09.2026 09:25:00

Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 33 Prozent nach Amazon-Milliardendeal

Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 33 Prozent nach Amazon-Milliardendeal

Ein milliardenschwerer Liefervertrag mit Amazon treibt die Generac-Aktie kräftig nach oben, während ein Optionsschein die Zukunft beider Konzerne enger verknüpft.

Generac Holdings
190.05 CHF 30.49%
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  • Amazon sichert sich Notstromkapazitäten für seine Rechenzentren bei Generac
  • Optionsschein koppelt Generacs Eigenkapital an die Geschäftsbeziehung
  • Cantor Fitzgerald bestätigt seine Einstufung nach Bekanntgabe des Deals

Generac, ein Hersteller von Notstromaggregaten und Energielösungen, hat mit Amazon einen langfristigen Liefervertrag über bis zu 8 Milliarden US-Dollar für Notstromgeneratoren in Rechenzentren geschlossen. Für den Hersteller von Energietechnik ist der Auftrag einer der grössten in der Unternehmensgeschichte und unterstreicht die Rolle als Ausrüster für die physische Infrastruktur von Hyperscale-Rechenzentren. Amazon erhält im Zuge des Deals zudem einen Optionsschein auf Generac-Aktien.

Die Generac-Aktie sprang daraufhin im nachbörslichen Mittwochshandel an der NYSE am Mittwoch um 33,05 Prozent auf 232,98 US-Dollar nach oben. Papiere von Amazon legten nachbörslich an der NASDAQ um 0,75 Prozent auf 247,81 US-Dollar zu.

Acht-Milliarden-Dollar-Vertrag für Rechenzentren

Generac und Amazon haben die Details der Vereinbarung am Mittwoch über eine Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekanntgegeben. Die ersten Lieferungen der Generatoren sollen in den Jahren 2027 und 2028 erfolgen und sich auf insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar belaufen. Für Generac ist der Amazon-Vertrag indes nicht der erste Grossauftrag aus dem Rechenzentrumsgeschäft: Bereits am 2. Juni 2026 hatte das Unternehmen eine globale Liefervereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Hyperscale-Rechenzentrumsbetreiber bekanntgegeben.

Im Zuge der aktuellen Vereinbarung erhält die hundertprozentige Amazon-Tochter Amazon.com NV Investment Holdings LLC zudem ein Bezugsrecht für bis zu 1,69 Millionen Generac-Aktien zu einem Ausübungspreis von rund 200,93 US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2033. Rund 308'000 dieser Bezugsrechte wurden sofort unverfallbar, der übrige Anteil wird in mehreren Tranchen abhängig von den kumulierten Zahlungen für die Generatoren unverfallbar. Bei vollständiger Ausübung entspräche das Bezugsrecht rund 3 Prozent der ausstehenden Generac-Aktien, wodurch das Eigenkapital von Generac direkt an den Umfang der Geschäftsbeziehung mit Amazon gekoppelt wird.

Analyst sieht weiteres Aufwärtspotenzial bei Generac-Aktie

Cantor Fitzgerald bestätigte am Donnerstag laut "TipRanks" die Einstufung "Overweight" für die Generac-Aktie mit einem Kursziel von 333 US-Dollar. Die langfristige Liefervereinbarung des Unternehmens mit Amazon stelle die bedeutendste Rechenzentrumsnachricht seit dem ersten Vertragsabschluss mit einem Hyperscaler dar, zitiert die Nachrichtenseite aus der Analyse. Der Deal adressiere zudem die Debatte um die Wiederauffüllung des Auftragsbestands für 2028, die zu einem zentralen Element der Investment-Story der Aktie geworden sei.

Darum ist der Deal auch für Amazon-Anleger wichtig

Die Vereinbarung zwischen Amazon und Generac zeigt, dass Energieversorgung und Backup-Systeme für den Ausbau von Rechenzentren zu einem strategisch wichtigen Faktor werden. Für Amazon geht es dabei weniger um einen unmittelbaren finanziellen Effekt als um die Absicherung eines möglichen Engpasses: Mit langfristig gesicherter Infrastruktur kann der Konzern den Ausbau seiner Rechenzentren besser planen – insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach Cloud- und KI-Kapazitäten.

Für Amazon-Anleger ist der Deal daher vor allem unter einem strategischen Gesichtspunkt relevant. Eine zuverlässige Energieversorgung kann dazu beitragen, Verzögerungen beim Ausbau neuer Rechenzentren zu vermeiden und damit die geplante Expansion von AWS und KI-Diensten zu unterstützen. Einen direkten Umsatz- oder Gewinnsprung lässt die Vereinbarung dagegen nicht erwarten. Im Gegenteil: Der Ausbau der Infrastruktur erfordert zunächst erhebliche Investitionen und kann damit den freien Cashflow belasten.

Anleger sollten den Deal weniger als isoliertes Einzelereignis betrachten, sondern als Teil eines grösseren Trends: Der Ausbau der KI-Infrastruktur erhöht nicht nur die Nachfrage nach Chips, Servern und Rechenzentren, sondern auch nach physischer Energieinfrastruktur. Amazon versucht, sich gegen mögliche Engpässe abzusichern. Generac wiederum kann von der daraus entstehenden Nachfrage nach Stromerzeugung und Backup-Systemen profitieren. Wie nachhaltig dieser Effekt für die Aktien ist, wird sich letztlich an den tatsächlichen Investitionsvolumina, Abrufen und finanziellen Ergebnissen der kommenden Quartale zeigen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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