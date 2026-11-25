Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0.46 Prozent leichter bei 28’659.53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 329.813 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.164 Prozent auf 28’838.73 Punkte an der Kurstafel, nach 28’791.63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 28’624.97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’070.11 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.545 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 29’876.31 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 32’267.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der MDAX 29’015.89 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 7.49 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Aroundtown SA (+ 4.92 Prozent auf 1.66 EUR), TAG Immobilien (+ 2.30 Prozent auf 11.57 EUR), thyssenkrupp (+ 2.19 Prozent auf 10.26 EUR), LEG Immobilien (+ 1.87 Prozent auf 51.80 EUR) und RENK (+ 1.81 Prozent auf 32.61 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.48 Prozent auf 40.82 EUR), Elmos Semiconductor (-6.80 Prozent auf 93.20 EUR), Siltronic (-6.61 Prozent auf 46.74 EUR), Nordex (-6.49 Prozent auf 33.70 EUR) und AIXTRON SE (-4.85 Prozent auf 25.51 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’566’814 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.608 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.12 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch