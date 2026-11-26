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26.11.2026 10:02:03
MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Aroundtown SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurde das Aroundtown SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 432.526 Aroundtown SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 1.66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719.72 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.03 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 1.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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