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16.09.2026 17:56:12

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Philip Kett bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung auf die Ankündigung des französischen Versicherers, den Gewinn mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz deutlich steigern zu wollen. Der Markt scheine sich auf die Glaubwürdigkeit der Umsetzung dieses Plans zu konzentrieren. Der Experte merkte an, dass die Prämiensätze bald hinter den Kosten für die Regulierung von Versicherungsschäden zurückbleiben könnten. Diese Kosten stiegen deutlich schneller als die allgemeine Inflationsrate. Derweil habe die Präsentation detaillierte Informationen zu den Annahmen des Vorhabens geliefert./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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