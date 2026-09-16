ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston schaute am Mittwoch voraus auf den Kapitalmarkttag der Dänen am 21. September. Er biete für das Management eine wichtige Gelegenheit darzulegen, wie man mittelfristig mit den Problemen klarkommen und langfristig weiteres Wachstum erzielen will. Nach dem erfolgreichen Start von Wegovy in Pillenform in den USA dürfte diese Verabreichungsmethode bei den Abnehmmitteln als Chance für eine Dominanz für Novo im Fokus stehen. Die Anleger fragten stark nach mittelfristigen Finanzzielen. Weston ist sich allerdings nicht sicher, wie viel dazu gesagt wird./rob/ag;