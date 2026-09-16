Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston schaute am Mittwoch voraus auf den Kapitalmarkttag der Dänen am 21. September. Er biete für das Management eine wichtige Gelegenheit darzulegen, wie man mittelfristig mit den Problemen klarkommen und langfristig weiteres Wachstum erzielen will. Nach dem erfolgreichen Start von Wegovy in Pillenform in den USA dürfte diese Verabreichungsmethode bei den Abnehmmitteln als Chance für eine Dominanz für Novo im Fokus stehen. Die Anleger fragten stark nach mittelfristigen Finanzzielen. Weston ist sich allerdings nicht sicher, wie viel dazu gesagt wird./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
272.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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