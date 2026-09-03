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ETF-Experten-Kolumne 03.09.2026 09:34:29

findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht

Kolumne

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Anlegen in der Schweiz war noch nie so einfach. Statt wie früher tagelang auf einen Banktermin zu warten und teure Hausprodukte aufgetischt zu bekommen, kaufst du heute per Smartphone in wenigen Minuten breit diversifizierte ETFs. Noch einfacher macht’s, wer nur einen ETF kauft. Die Anhänger dieses Ansatzes verwenden dazu meist den Vanguard FTSE All World ETF. Doch dies ist oft eine Abkürzung zu viel und ersetzt keine seriöse Vermögensplanung.

Vorteile des All-in-one-Ansatzes

John Bogle ist einer meiner (Finanz)helden. Der Gründer von Vanguard war Mitte der 70er Jahre massgeblich daran beteiligt, dass US-Privatanleger zu einfachen und günstigen Indexprodukten kamen. Sein Flaggschiffprodukt ist heute der weltweit erhältliche Vanguard FTSE All World ETF und dies aus gutem Grund:

Er deckt mit rund 4’000 Einzelaktien über 90% des weltweiten Aktienmarkts ab, ist mit 0.14% p. a. sehr günstig und hält den Aufwand minimal. Nur ein Produkt zu besitzen, schützt zudem vor emotionalen Fehlentscheidungen und versuchtem Markt-Timing.

Drei Stolperfallen in der Praxis

Erstens birgt der ETF erhebliche Klumpenrisiken. Über 60% der Firmen stammen aus den USA und bis zu 33% hängen direkt am KI-Trend (8 von den 10 Top-Holdings!). Kleine Unternehmen (Small Caps) fehlen zudem komplett, und als Schweizer Anleger trägst du ein Fremdwährungsrisiko von 98%.

Zweitens setzt der ETF mit 100% Aktien ausschliesslich auf eine Anlageklasse. Dies verspricht langfristig attraktive Renditen, bedeutet aber auch starke Kursschwankungen. Das ist nicht jedermanns Sache! Hast du aus guten Gründen (z. B. finanzierst du deinen Ruhestand mit deinem Kapital) eine geringere Risikotoleranz, empfiehlt dir jede Fachperson je nach deiner Ausgangslage die Beimischung von Anleihen, Immobilien oder Edelmetallen, damit du im Krisenfall nicht die Reissleine ziehen musst.

Schliesslich ersetzt der ETF keine seriöse Vermögensplanung. Er berücksichtigt weder deine Ausgaben und deinen Notgroschen noch Vorsorgegelder, dein Alter oder deine persönlichen Lebensziele. Du solltest dich unbedingt zuerst mit deiner Finanzsituation auseinandersetzen, bevor du all dein hart erarbeitetes Geld hastig in ein einziges populäres Finanzprodukt investierst.

5 Schritte zu deiner Anlagelösung

1. Seriöse Vermögensplanung: Stelle ein realistisches Budget für die nächsten Jahre auf, mach dir einen Überblick zu deinen Vermögenswerten und bestimme dein persönliches Risikoprofil sowie deine Ziele.
2. Anlagesumme festlegen: Finanzmittel für die nächsten fünf Jahre (z. B. für einen Hauskauf) gehören zusammen mit einem Notgroschen (3–6 Monatsausgaben) aufs Sparkonto. Den Rest kannst du anlegen.
3. Strategie formulieren: Je höher deine Risikofähigkeit und -bereitschaft, desto mehr kannst du in Aktien anlegen. Der Beizug einer unabhängigen Fachperson kann Vertrauen schaffen.
4. Partner wählen: Studien zeigen, dass Institute, die transparent informieren, eine einfach verständliche Strategie anwenden und dies zu fairen Preisen anbieten, am besten abschneiden.
5. Geduld mitbringen: Lege langfristig, breit abgestützt und kostengünstig an und lass die Zeit für dich arbeiten.

Matthias Bryner, Gründer und CEO des digitalen Vermögensverwalters findependent sowie Autor des vierteljährlich erscheinenden findependent Marktberichts.

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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