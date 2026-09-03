findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht

Vorteile des All-in-one-Ansatzes

John Bogle ist einer meiner (Finanz)helden. Der Gründer von Vanguard war Mitte der 70er Jahre massgeblich daran beteiligt, dass US-Privatanleger zu einfachen und günstigen Indexprodukten kamen. Sein Flaggschiffprodukt ist heute der weltweit erhältliche Vanguard FTSE All World ETF und dies aus gutem Grund:

Er deckt mit rund 4’000 Einzelaktien über 90% des weltweiten Aktienmarkts ab, ist mit 0.14% p. a. sehr günstig und hält den Aufwand minimal. Nur ein Produkt zu besitzen, schützt zudem vor emotionalen Fehlentscheidungen und versuchtem Markt-Timing.

Drei Stolperfallen in der Praxis

Erstens birgt der ETF erhebliche Klumpenrisiken. Über 60% der Firmen stammen aus den USA und bis zu 33% hängen direkt am KI-Trend (8 von den 10 Top-Holdings!). Kleine Unternehmen (Small Caps) fehlen zudem komplett, und als Schweizer Anleger trägst du ein Fremdwährungsrisiko von 98%.

Zweitens setzt der ETF mit 100% Aktien ausschliesslich auf eine Anlageklasse. Dies verspricht langfristig attraktive Renditen, bedeutet aber auch starke Kursschwankungen. Das ist nicht jedermanns Sache! Hast du aus guten Gründen (z. B. finanzierst du deinen Ruhestand mit deinem Kapital) eine geringere Risikotoleranz, empfiehlt dir jede Fachperson je nach deiner Ausgangslage die Beimischung von Anleihen, Immobilien oder Edelmetallen, damit du im Krisenfall nicht die Reissleine ziehen musst.

Schliesslich ersetzt der ETF keine seriöse Vermögensplanung. Er berücksichtigt weder deine Ausgaben und deinen Notgroschen noch Vorsorgegelder, dein Alter oder deine persönlichen Lebensziele. Du solltest dich unbedingt zuerst mit deiner Finanzsituation auseinandersetzen, bevor du all dein hart erarbeitetes Geld hastig in ein einziges populäres Finanzprodukt investierst.

5 Schritte zu deiner Anlagelösung

1. Seriöse Vermögensplanung: Stelle ein realistisches Budget für die nächsten Jahre auf, mach dir einen Überblick zu deinen Vermögenswerten und bestimme dein persönliches Risikoprofil sowie deine Ziele.

2. Anlagesumme festlegen: Finanzmittel für die nächsten fünf Jahre (z. B. für einen Hauskauf) gehören zusammen mit einem Notgroschen (3–6 Monatsausgaben) aufs Sparkonto. Den Rest kannst du anlegen.

3. Strategie formulieren: Je höher deine Risikofähigkeit und -bereitschaft, desto mehr kannst du in Aktien anlegen. Der Beizug einer unabhängigen Fachperson kann Vertrauen schaffen.

4. Partner wählen: Studien zeigen, dass Institute, die transparent informieren, eine einfach verständliche Strategie anwenden und dies zu fairen Preisen anbieten, am besten abschneiden.

5. Geduld mitbringen: Lege langfristig, breit abgestützt und kostengünstig an und lass die Zeit für dich arbeiten.



Matthias Bryner, Gründer und CEO des digitalen Vermögensverwalters findependent sowie Autor des vierteljährlich erscheinenden findependent Marktberichts.