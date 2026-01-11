Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’510 0.7%  Bitcoin 72’494 -0.3%  Dollar 0.8009 0.3%  Öl 63.0 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Vitol offenbar mir erster Naphtha-Ladung aus USA nach Venezuela unterwegs
UBS-Aktie: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag
Suche...
Performance im Blick 11.01.2026 19:43:09

Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wer vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.030357 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 329’412.34 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 10.01.2026 gerechnet (0.1779 USD), wäre die Investition nun 58’599.74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 486.00 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 31.12.2025 bei 0.1004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.01.2025 bei 0.5083 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall