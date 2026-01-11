Wie viel Gewinn ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.030357 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 329’412.34 POL. Mit dem POL-USD-Kurs vom 10.01.2026 gerechnet (0.1779 USD), wäre die Investition nun 58’599.74 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 486.00 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 31.12.2025 bei 0.1004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 17.01.2025 bei 0.5083 USD..

Redaktion finanzen.net