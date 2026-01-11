Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.166 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’617.52 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.5718 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’640.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 73.60 Prozent gesunken.

Bei 0.4789 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2.316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net