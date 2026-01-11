|Profitable WLD-Investition?
|
11.01.2026 19:43:09
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Worldcoin Anlegern gebracht.
Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.166 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’617.52 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.5718 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’640.24 USD wert. Damit wäre die Investition um 73.60 Prozent gesunken.
Bei 0.4789 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2.316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
