11.01.2026 09:42:37

Vitol offenbar mir erster Naphtha-Ladung aus USA nach Venezuela unterwegs

Vitol offenbar mir erster Naphtha-Ladung aus USA nach Venezuela unterwegs

Der Rohstoffhändler Vitol wird einem Medienbericht zufolge an diesem Wochenende die erste Ladung Naphtha aus den USA nach Venezuela verladen.

Ölpreis (WTI)
59.12 USD 2.35%
Dies sei das Ergebnis einer neuen Liefervereinbarung, die vor wenigen Tagen von Präsident Donald Trump angekündigt wurde, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Naphtha wird als Verdünnungsmittel eingesetzt. Damit könnte das schwere venezolanische Rohöl verdünnt werden, was dessen Transport und Verarbeitung erleichtert, heisst es in dem Reuters-Bericht weiter. Dies wäre ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen, die Produktion in dem südamerikanischen Land anzukurbeln. Nachdem Präsident Nicolas Maduro durch die US-Regierung von Präsident Donald Trump entmachtet wurde, fokussiert sich die Trump-Administration auf die Wiederbelebung der Ölindustrie.

Wie Reuters weiter schreibt, hatte die staatliche PDVSA ihre Produktion in den vergangenen Tagen gedrosselt, nachdem eine monatelange US-Marineblockade ihre Lieferungen eingeschränkt und sie gezwungen hatte, Öl auf Schiffen zu lagern, da die Tanks an Land voll waren.

Vereinbarung mit US-Regierung getroffen

Erst am späten Freitagabend hatten Vitol und sein Handelspartner Trafigura mitgeteilt, mit der US-Regierung Vereinbarungen getroffen zu haben, um bei der Vermarktung des venezolanischen Öls zu helfen. Diese Statements kamen wenige Tage nachdem die Übergangsregierung in Caracas zugestimmt hatte, bis zu 50 Millionen Barrel Rohöl in die USA zu exportieren.

Da mit einer Wiederaufnahme der venezolanischen Ölförderung zu rechnen ist, haben Rohstoffhändler und der Ölkonzern Chevron Naphtha beschafft, um es nach Venezuela zu verschiffen und zur Wiederbelebung der Rohölproduktion in dem Land beizutragen, schreibt Reuters unter Berufung auf seine Quellen weiter.

Vitol habe demnach das Schiff Hellespont Protector gechartert, um rund 460'000 Barrel Naphtha aus Houston zu laden. Derzeit werde nach einem Zeitfenster noch an diesem Wochenende gesucht, um das Verdünnungsmittel zu laden. Damit könnte es dann voraussichtlich kommende Woche in Venezuela angeliefert werden, zitiert Reuters seine Quellen.

Auf eine Anfrage durch die Nachrichtenagentur AWP Finanznachrichten hat Vitol bislang nicht reagiert.

hr/

Zürich (awp)

Bildquelle: Sukpaiboonwat / Shutterstock.com
