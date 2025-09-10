Apple 181.66 CHF 0.20% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

