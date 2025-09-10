Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
181.66
CHF
0.36
CHF
0.20 %
15:09:25
BRXC
11.09.2025 13:16:10

Apple Overweight

Apple
181.66 CHF 0.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Einem Tracker für den App-Store des Technologiekonzerns zufolge deuteten die Umsatztrends für den August an, dass die Geschäftsentwicklung der üblichen Saisonalität sowie der Unternehmensplanung für das Ende September auslaufende Geschäftsquartal etwas hinterherhinke, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 18:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 226.79 		Abst. Kursziel*:
12.44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 226.79 		Abst. Kursziel aktuell:
12.44%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

