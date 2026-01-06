Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CES 2026 06.01.2026 22:05:40

Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt.

Siemens
123.00 EUR 0.82%
Kaufen Verkaufen
Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen, wie der Münchener DAX-Konzern auf der CES 2026 in Las Vegas mitteilte. Mit neuen Angeboten solle die industrielle und physische KI in alle Branchen und industriellen Arbeitsabläufe gebracht werden. Während NVIDIA die KI-Infrastruktur, Simulationsbibliotheken, Modelle, Frameworks und Blaupausen bereitstellen werde, bringe Siemens Hunderte Experten für industrielle KI sowie führende Hardware- und Softwarelösungen ein.

"Gemeinsam machen wir Künstliche Intelligenz zum industriellen Betriebssystem - und definieren neu, wie die physische Welt entworfen, gebaut, und betrieben wird. Wir skalieren KI und schaffen konkreten Nutzen für die reale Welt", sagte Siemens-Vorstandsvorsitzender Roland Busch. "Wir kombinieren NVIDIAs Führungsrolle bei beschleunigtem Computing und bei KI-Plattformen mit Siemens' führender Hardware-, Software-, Industrie-KI- und Datenkompetenz. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, mit dem umfassendsten digitalen Zwilling Produkte schneller zu entwickeln und ihre Produktion in Echtzeit anzupassen - und beschleunigen Technologien, von Chips bis hin zu AI Factories."

Die beiden Unternehmen wollen zudem die weltweit ersten vollständig KI-gesteuerten adaptiven Fertigungsstandorte errichten. Den Anfang soll 2026 das Elektronikwerk von Siemens in Erlangen machen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 2,3 Prozent höher bei 248,90 Euro. An der NASDAQ schloss die NVIDIA-Aktie derweil 0,45 Prozent tiefer bei 187,28 US-Dollar.

DOW JONES

Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

