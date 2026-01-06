Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|CES 2026
|
06.01.2026 22:05:40
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt.
"Gemeinsam machen wir Künstliche Intelligenz zum industriellen Betriebssystem - und definieren neu, wie die physische Welt entworfen, gebaut, und betrieben wird. Wir skalieren KI und schaffen konkreten Nutzen für die reale Welt", sagte Siemens-Vorstandsvorsitzender Roland Busch. "Wir kombinieren NVIDIAs Führungsrolle bei beschleunigtem Computing und bei KI-Plattformen mit Siemens' führender Hardware-, Software-, Industrie-KI- und Datenkompetenz. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, mit dem umfassendsten digitalen Zwilling Produkte schneller zu entwickeln und ihre Produktion in Echtzeit anzupassen - und beschleunigen Technologien, von Chips bis hin zu AI Factories."
Die beiden Unternehmen wollen zudem die weltweit ersten vollständig KI-gesteuerten adaptiven Fertigungsstandorte errichten. Den Anfang soll 2026 das Elektronikwerk von Siemens in Erlangen machen.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 2,3 Prozent höher bei 248,90 Euro. An der NASDAQ schloss die NVIDIA-Aktie derweil 0,45 Prozent tiefer bei 187,28 US-Dollar.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG (spons. ADRs)
|
17.12.25
|Siemens-Aktie leichter: USA drohen EU mit Handelsmassnahmen wegen Strafen gegen Tech-Konzerne (Dow Jones)
|
16.12.25
|Siemens-Aktie trotzdem schwächer: Batteriezug-Lieferung an Nahverkehr Westfalen-Lippe (Dow Jones)
|
15.12.25
|Siemens Healthineers-Aktie stärker: Investmentgrade-Rating "A3" von Moody's (Dow Jones)
|
08.12.25
|Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneinheitlich: Kooperation beschlossen (Dow Jones)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie tiefer: Starkes Wachstum im Digitalgeschäft erwartet (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Siemens-Aktie im Minus: Siemens plant Abspaltung eines Drittels der Healthineers-Anteile (Dow Jones)
|
12.11.25