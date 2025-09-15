Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

187.44
CHF
-0.47
CHF
-0.25 %
10:03:13
BRXC
16.09.2025 08:13:10

Apple Outperform

Apple
187.44 CHF -0.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 20:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 236.70 		Abst. Kursziel*:
22.52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 236.75 		Abst. Kursziel aktuell:
22.49%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

