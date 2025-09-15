Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen seiner Beobachtungsaufnahme des US-IT-Hardwaresektors sieht Mark Newman den iPhone-Hersteller neben Dell, Seagate und Sandisk als Gewinner der KI-Revolution. Zwar hielten die kurzfristigen Sorgen über eine KI-Blase an. Doch längerfristig habe die Branche hier deutliches Potenzial. Bei Apple seien sowohl die Chancen als auch die Risiken am größten, was die Neuerfindung elektronischer Geräte im Zusammenhang mit KI angehe./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 290.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 236.70
Abst. Kursziel*:
22.52%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 236.75
Abst. Kursziel aktuell:
22.49%
Analyst Name::
Mark Newman
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
06:00
|UK smartphone maker Nothing raises $200mn to take on Apple and Samsung (Financial Times)
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
15.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Montagabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
15.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
15.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
15.09.25