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04.06.2026 06:57:46

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im AppStore sei im Mai zurückgegangen, schrieb David Vogt am Mittwoch nach der Datenauswertung. Dies könnte die Umsatzentwicklung im Bereich Services etwas bremsen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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