Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’770 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.0%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’377 -0.7%  Bitcoin 51’929 0.8%  Dollar 0.8137 0.0%  Öl 88.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526On113454047Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten
Adyen-Aktie: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Suche...
ETF Sparplan

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

6.98
CHF
-0.07
CHF
-1.05 %
12.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 07:27:57

TUI Market-Perform

TUI
6.76 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8.60 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.72 € 		Abst. Kursziel*:
11.34%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.25%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TUI AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:27 TUI Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 TUI Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 TUI Neutral UBS AG
12.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

TUI AG 6.98 -1.05% TUI AG