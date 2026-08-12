NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tui von 9,20 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Krisen dauerten oft länger, schrieb Richard Clarke am Mittwoch mit Blick zurück auf etliche für die Reisebranche belastende globale Entwicklungen. Die Buchungen für die Wintersaison dürften später stattfinden, was den Druck auf die Preise erhöhe. So seien die Preise nach der europäischen Hitzewelle im Jahr 2018 gesunken. Hinzu kämen rückläufige Absicherungen des Reiseveranstalters gegen hohe Treibstoffkosten./rob/bek/ag;