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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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12.08.2026
SWX
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13.08.2026 07:07:52

Hannover Rück Sector Perform

Hannover Rück
232.65 CHF -0.89%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ben Cohen in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sei zudem zuversichtlich, dass sich die Umsätze im zweiten Halbjahr trotz Gegenwinds in Richtung eines Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich erholen dürften. Er selbst rechne weiter mit einer annähernden Ergebnisstagnation (EPS) bis 2028, bewerte die Hannoveraner aber wegen ihres überlegenen langfristigen Wachstums mit einem Aufschlag zum Sektor./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 18:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
248.60 € 		Abst. Kursziel*:
8.61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
249.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
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