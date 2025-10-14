Apple Aktie 908440 / US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Hauseigene Daten deuteten darauf hin, dass die Wartezeiten für die iPhone-17-Produktreihe in wichtigen Regionen im Wochenvergleich weiterhin konstant bis rückläufig seien, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, erwartete der Experte mit Verweis auf Daten zur iPhone-16-Produktreihe aus dem letzten Jahr./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 251.78
|
Abst. Kursziel*:
-12.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 250.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.33%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Apple stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Aktien von Apple, Google & Co. im Visier: EU ermittelt gegen US-Plattformen - mangelhafter Kinderschutz (AWP)
|
10.10.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Handel in New York: Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)