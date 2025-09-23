Apple Aktie 908440 / US0378331005
201.14CHF
-1.38CHF
-0.68 %
09:34:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 08:19:37
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für die Basisversion der neuen iPhone-Generation seien lang, für andere Modelle aber nicht, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Angesichts der eher gefallenen Preise für die Einstiegsmodelle sieht er dies eher skeptisch für die so wichtigen Durchschnittserlöse (ASP)./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 254.43
|
Abst. Kursziel*:
-13.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 254.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.56%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
23.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag stabil (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Aktien von Apple, Google & Co.: EU-Kommission verlangt Auskunft zu Betrug (AWP)
|
23.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.09.25