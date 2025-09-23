Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’989 -0.9%  SPI 16’673 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’528.7800 -0.4%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5’455.5 -0.3%  Gold 3’778 0.4%  Bitcoin 89’332 0.8%  Dollar 0.7928 0.2%  Öl 67.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom-Aktie stabil: Telekomanbieterin will Jobs verlagern
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Julius Bär-Aktie in Rot: Bank soll wohl bei Signa-Pleite Bilanz geschönt haben
DHL-Aktie unter Druck: DHL Express erweitert Luftfrachtkapazität ab Hanoi
Suche...
200.- Saxo-Deal

Apple Aktie 908440 / US0378331005

201.14
CHF
-1.38
CHF
-0.68 %
09:34:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 08:19:37

Apple Neutral

Apple
201.14 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeiten für die Basisversion der neuen iPhone-Generation seien lang, für andere Modelle aber nicht, schrieb David Vogt am Dienstagabend. Angesichts der eher gefallenen Preise für die Einstiegsmodelle sieht er dies eher skeptisch für die so wichtigen Durchschnittserlöse (ASP)./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 18:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 254.43 		Abst. Kursziel*:
-13.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 254.52 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.56%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?