Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’350 0.2%  SPI 18’408 0.1%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’166 0.2%  Euro 0.9316 0.0%  EStoxx50 5’924 0.0%  Gold 4’421 -0.8%  Bitcoin 72’232 -0.8%  Dollar 0.7984 0.1%  Öl 60.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Santhera-Aktie im Fokus: Millionenvereinbarung für Agamree in Asien-Pazifik
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analyse im Blick 08.01.2026 09:33:03

Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research

Analyse: Buy-Hochstufung für BASF-Aktie von Warburg Research

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der BASF-Aktie durch Warburg Research liegen vor.

BASF
41.37 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben.

Aktienauswertung: Die BASF-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:16 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1.4 Prozent auf 44.78 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18.36 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 133’945 Stück. Voraussichtlich am 27.02.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

BASF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
BASF-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Sell
DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren eingebrach

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?