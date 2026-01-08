BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
41.10CHF
0.96CHF
2.39 %
09:43:45
SWX
08.01.2026 08:44:18
BASF Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
44.50 €
Abst. Kursziel*:
19.10%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
44.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.69%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
07.01.26
|BASF-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Sell (finanzen.ch)
07.01.26
|BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
07.01.26
|BASF-Aktie leichter: Neuer Verbundstandort in China im Betrieb (Dow Jones)
07.01.26
|BASF nimmt wichtige Grossanlage in Werk in China in Betrieb (AWP)
07.01.26