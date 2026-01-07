Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

49.77
CHF
-0.03
CHF
-0.05 %
10:00:14
BRXC
TotalEnergies

TotalEnergies
49.77 CHF -0.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.86 € 		Abst. Kursziel*:
22.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.48%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

