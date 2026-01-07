RATIONAL 616.43 CHF 0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.