600.50
CHF
-0.50
CHF
-0.08 %
07.01.2026
SWX
RATIONAL Buy

RATIONAL
616.43 CHF 0.27%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 780 auf 790 Euro angehoben. Der Profiküchen-Ausrüster sei ausgezeichnet positioniert, um mittelfristig ein organisches Wachstum von jährlich 8 Prozent und eine Kapitalrendite (ROCE) von 35 Prozent zu erzielen, schrieb Fraser Donlon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnprognose (EPS) für 2028 liege nun 7 Prozent über der Konsensschätzung./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
790.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
663.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
681.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.92%
Analyst Name::
Fraser Donlon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

