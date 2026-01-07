Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

30.86
CHF
-0.56
CHF
-1.78 %
18:00:00
BRXC
07.01.2026 18:13:34

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
30.86 CHF -1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Papiere der Deutschen Bank gehörten zu den Titeln im Bankensektor, die man im neuen Jahr haben sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Favoritenstudie. Das zurückliegende Jahr sollte das Vertrauen in das Management gestärkt haben. Die Kostenkontrolle und die Verwendung des Kapitals seien die wesentlichen Faktoren zur bis 2028 avisierten Steigerung der Eigenkapitalrendite./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 11:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
33.07 € 		Abst. Kursziel*:
14.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.05%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

