Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Windenergieanlagen
|
08.01.2026 09:31:41
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Windkraftaufträge aus Spanien erhalten
Nordex hat Aufträge von mehreren Stromerzeugern in Spanien für Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 245,8 Megawatt (MW) erhalten.
Einer der Kunden ist der Onshore-Windstromerzeuger Nadara, der zwölf Turbinen für einen Windpark in der Provinz León bestellt hat. Das Projekt Castillo 1 werde mit einer Kapazität von 75 MW im ersten Quartal 2027 in Betrieb genommen und sei das erste Windenergieprojekt von Nadara in Spanien, teilte Nordex mit.
Die Namen der weiteren Kunden und der Windparks wurden nicht bekannt gegeben. Jeder Auftrag beinhaltet zudem, einen langfristigen Premium-Servicevertrag.
Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,79 Prozent tiefer bei 32,84 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Nordex AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group sichert sich neue Aufträge über insgesamt 246 MW in Spanien (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Nordex Group secures new orders totalling 246 MW in Spain (EQS Group)
|
07.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.01.26