Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

20.22
CHF
-0.22
CHF
-1.06 %
18:00:00
BRXC
07.01.2026 20:04:40

Pfizer Neutral

Pfizer
20.22 CHF -1.06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Pfizer mit "Neutral" und einem Kursziel von 25 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Hinsichtlich der Umsatzentwicklung des US-Pharmakonzerns gebe es unverändert Unsicherheiten, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So verlören wichtige Medikamente mit einem geschätzten Gesamtumsatz von 15 bis 20 Milliarden Dollar im Laufe der kommenden drei Jahre ihren Patentschutz./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 18:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 25.18 		Abst. Kursziel*:
-0.71%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 25.21 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

